San Felice sul Panaro, consegna a domicilio di Aimag dei sacchi per conferimento della plastica

SAN FELICE SUL PANARO – Da giovedì 12 novembre e nei giorni a seguire, a San Felice sul Panaro, Aimag effettuerà la consegna a domicilio della fornitura annuale (due rotoli) dei sacchi gialli per il conferimento della plastica.

Proprio in questi giorni, secondo le stime di Aimag, i cittadini stanno finendo le forniture consegnate lo scorso anno con la partenza del porta a porta integrale. La scelta della consegna a domicilio è strettamente collegata al contesto emergenziale.

Aimag ha ritenuto che non fosse opportuno chiedere ai cittadini di ritirare i sacchi, obbligatori per l’esposizione del rifiuto plastica/lattine, recandosi ai centri di raccolta, come inizialmente previsto, perché avrebbero potuto verificarsi assembramenti.

I sacchi verranno lasciati davanti al domicilio dei cittadini, saranno tracciate le consegne con i palmari in dotazione agli operatori, ma non ci sarà contatto diretto con i cittadini per una migliore tutela di tutti.

