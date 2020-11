San Possidonio, due progetti proposti dall’Associazione “Donne in Centro” contro la violenza sulle donne

SAN POSSIDONIO – Per il 25 Novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, l’’Amministrazione Comunale di San Possidonio e l’Istituto Comprensivo Sergio Neri hanno aderito a due progetti proposti dall’Associazione “Donne in Centro”.

“Posto Occupato” è un progetto che vuole, attraverso il posizionamento di una sedia rossa, ricordare tutte quelle Donne che hanno perso la vita a causa di atti violenti nella maggior parte subiti da “persone che possedevano le chiavi di casa!”. Donne che ricoprivano un loro posto nella società, in casa in ufficio, sul tram….

L’altro progetto è rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria di 1′ grado. Si tratta della proiezione di uno spettacolo video in 3 atti, un adattamento del romanzo Piccole Donne. Il progetto vuole stimolare con diverse testimonianze la riflessione e sensibilizzare i nostri ragazzi che saranno le Donne e gli Uomini di domani.

“Questo che stiamo vivendo – dice l’Assessore alla cultura e ai Servizi Sociali Roberta Bulgarelli – è senza dubbio un momento di grande difficoltà da tanti punti di vista. La pandemia ci costringe a rimandare gli appuntamenti culturali ma non per questo il pensiero non deve essere rivolto, con ancora più forza, al significato del 25 novembre. Siamo convinti – continua l’Assessore- che sia fondamentale tenere alta l’attenzione sulla violenza contro le donne, un fenomeno che nel nostro Paese non tende a diminuire, un fardello che colpisce di riflesso anche tanti minori”.

