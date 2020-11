Vincenzo Credi: “Teniamo moltissimo ad ACI Storico, il passato è storia, ma anche linfa per il futuro”

Il Club ACI Storico è stato costituito il 5 giugno 2013 attraverso un’associazione autonoma ma strettamente collegata ad ACI, con l’obiettivo di creare un nuovo punto di riferimento per appassionati e collezionisti di auto storiche che vogliono ancor di più valorizzare la loro passione. ACI Storico ha l’intento di unire i soci, che condividono l’amore per le auto d’epoca, in modo che possano condividere tra loro passioni e iniziative. ACI ha intrapreso con decisione la strada dell’impegno a favore della salvaguardia del patrimonio storico automobilistico e dei veri collezionisti di auto d’epoca. La “missione” è quella di modificare una situazione che sottopone gli appassionati ad obblighi ed oneri economici per poter ottenere quello che è un loro diritto.

ACI Modena collabora a stretto contatto con ACI Storico e, a tal proposito, è stata anche ideata, per tutti gli amanti delle auto e moto d’epoca, la tessera Aci Storico Aderente che garantisce assistenza tecnica fino a dieci veicoli e sconti su tutte le pratiche presso gli uffici ACI di Modena e provincia.

Il presidente di ACI Modena Vincenzo Credi ha sottolineato l’importanza di ACI Storico: “Durante il lockdown, per l’emergenza Covid-19, si sono fermate tutte le manifestazioni, ma appena è stato possibile riprendere sono stati organizzati da ACI Storico diversi raduni. E’ una cosa a cui crediamo e teniamo molto perché le macchine e le moto storiche sono importanti, il passato è storia, ma anche linfa per il futuro. ACI Storico, di cui fanno parte diversi nostri club come Scuderia Modena Corse e La Biella, è una parte importante, fondamentale, di ACI Modena e di ACI Italia naturalmente. Modena è un grande bacino d’utenza con club di primaria importanza, sia a livello nazionale che internazionale, senza dimenticare gli straordinari collezionisti che risiedono nella nostra incredibile realtà”.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017