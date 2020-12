Accoltellò il ‘rivale’ fuori dal Vox, condannato a tre anni e dieci mesi

NONANTOLA – Aveva accoltellato il ‘rivale’ dopo una serata in discoteca: è stato condannato mesi l’ucraino di 23 anni che, insieme a un gruppo di amici, il 24 marzo di due anni fa ha dato vita a una maxi rissa all’esterno del Vox di Nonantola. A seguito del violento scontro un 19enne marocchino, residente nel bolognese, aveva riportato gravi lesioni dopo essere stato accoltellato dall’imputato e solo grazie all’immediato intervento dei sanitari era riuscito a salvarsi.

Con procedimento di rito abbreviato, il giovane ucraino è stato condannato a tre anni e dieci mesi: la pubblica accusa aveva chiesto una pena di 6 anni. Ci sono poi altri sei imputati nel processo, accusati di rissa aggravata tra cui la vittima stessa, oggi 22enne che, in abbreviato, è stato condannato a quattro mesi. Assolto per non aver commesso il fatto l’amico del giovane ucraino, un italiano e coetaneo del 23enne. Quattro mesi anche per un altro ragazzo di 22 anni coinvolto nella rissa mentre gli ultimi due sono stati rinviati a giudizio: l’udienza è prevista per il prossimo tre marzo.

Cosa era accaduto: Con coltelli e bastoni al Vox di Nonantola, 7 giovani denunciati

