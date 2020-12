Aceto balsamico Due vittorie, per tutti i dipendenti mille euro in premio

Mille euro in busta paga per tutti i dipendenti. È la sorpresa di fine anno decisa dall’azienda modenese Due Vittorie per ringraziare i lavoratori di ogni reparto al termine di un anno molto stressante e pieno di difficoltà.

“Siamo una grande famiglia e in questo anno così complicato lo abbiamo dimostrato”, commenta Michele Maletti, figlio del fondatore dell’azienda Davide Maletti e responsabile commerciale Italia, “abbiamo scelto di esprimere la gratitudine dell’azienda con un premio che possa far passare il periodo delle feste nel modo più sereno possibile, pur con tutti i limiti ben noti. La costante presenza e il grosso sforzo profuso nell’arco dei 12 mesi inorgoglisce la mia famiglia”.

L’Aceto Balsamico di Modena Igp Due Vittorie è l’aceto numero 1 in Italia a valore nel formato 250ml nella Grande Distribuzione Organizzata ed è la prima scelta dei più grandi intenditori al mondo di Aceto Balsamico: i modenesi. L’azienda è presente in 66 Paesi al mondo, con un forte radicamento nel mercato italiano.

