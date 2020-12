Alimentari gettati come immondizia, sdegno a San Felice

SAN FELICE – Latte pane pomodoro yogurt pasta, tutto chiuso, in ottime condizioni e buttato nel fosso della ciclabile. E ancora, mandarini, circa 2 chili di frutta, gettati nel cortile.

E’ quello che si trova in giro in questi a San Felice. Il primo ritrovamento è avvenuto lungo la ciclabile che costeggia che la ex ferrovia, visto da un cittadino di San Felice, che ha riportato l’accaduto sul gruppo “Sei di San Felice se…” provocando lo sdegno dei commentatori.

La frutta gettata via, solo alcuni mandarini marci, tutti gli altri ancora buoni, sono comparsi nel cortile della struttura che ospita anche la Caritas in via Agnini.

Segno di disprezzo verso chi il cibo se lo guadagna col sudore della fronte

Il cibo ritrovato sulla ciclabile

Il cibo comparso in via Agnini

