Ambiente, Barcaiuolo (Fdi): “Intervenire subito per combattere l’inquinamento atmosferico nel modenese”

La Regione è al corrente dei livelli di inquinamento per la provincia di Modena denunciati anche pochi giorni fa da un noto quotidiano? E quali provvedimenti intende mettere in campo l’esecutivo regionale per la tutela ambientale?

Lo chiede Michele Barcaiuolo (Fratelli d’Italia) in un’interrogazione sullo stato dell’inquinamento che permane nella provincia di Modena, ricordando come siano numerose le città della provincia che hanno superato “il limite di giorni consentiti dalla legge per quanto concerne i parametri delle polveri sottili (Pm10) e tra queste primeggiano Carpi, Mirandola e Fiorano Modenese”.

Oltre ai due quesiti principali, il consigliere modenese chiede anche se e con quale cadenza vengano effettuati i controlli sui progetti delle differenti realtà del territorio modenese e “quali provvedimenti verranno presi nei confronti delle singole realtà che non hanno rispettato gli standard richiesti dalla normativa vigente”.

