Cavezzo, denunciati per furto ai danni di una 61enne

CAVEZZO – I Carabinieri della Stazione di Cavezzo, a conclusione di attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà per tentato furto in abitazione, 2 persone, un uomo e una donna, entrambi residenti nel reggiano, responsabili del suddetto reato commesso il 2 novembre scorso ai danni di una donna di 61 anni.

