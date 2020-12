Cirio confermato pomodoro ufficiale nella cucina di Master Chef Italia

Il pomodoro Cirio è di nuovo partner di MasterChef Italia. Il più noto cooking show della tv, giunto alla decima edizione, ha infatti scelto nuovamente Cirio come pomodoro ufficiale della trasmissione. Prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, MasterChef Italia sarà su Sky Uno e NOW TV a partire dal 17 dicembre ogni giovedì alle 21.15. La giuria del cooking show sarà affidata agli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Gli aspiranti chef che si contenderanno l’accesso alla finale fino all’ambito titolo potranno utilizzare per la preparazione delle loro ricette l’ampia gamma dei prodotti Cirio che accompagneranno in tutte le prove i concorrenti del talent.

“Dopo il successo della passata edizione, siamo molto contenti che MasterChef Italia abbia riconfermato Cirio come prodotto ufficiale del programma”, commenta Federico Cappi, Direttore Marketing Retail di Conserve Italia, il consorzio cooperativo proprietario del marchio. “MasterChef Italia si è rivelata una vetrina prestigiosa per i nostri prodotti, che sono da sempre sinonimo di qualità e di eccellenza, in virtù della filiera tutta italiana che coltiva e lavora pomodoro rigorosamente controllato e proveniente dai campi dei nostri soci agricoltori. La storicità e la lunga tradizione del brand Cirio – prosegue Cappi – sono inoltre in grado di evocare quel piacere della convivialità e del cucinare insieme che accomuna generazioni di consumatori, caratteristiche che non possono non essere apprezzate anche da quel target giovanile e familiare in linea con il format di Sky”.

In continuità con quanto già realizzato lo scorso anno, le principali referenze Cirio saranno in vendita con un packaging dedicato con il logo MasterChef Italia e la scritta “Cirio, il pomodoro scelto da MasterChef Italia”.

La partecipazione di Cirio a MasterChef Italia sarà inoltre accompagnata da una doppia pianificazione pubblicitaria prevista in concomitanza con i mesi di messa in onda della trasmissione: allo spot Non si può fare a meno di Cirio, che sarà trasmesso sulle reti Sky, si affiancheranno anche i video promozionali sul canale Youtube per annunciare che Cirio è di nuovo il pomodoro ufficiale di MasterChef Italia.

Il cooking show sarà dal 17 dicembre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei Paesi dell’unione Europea, e in streaming su NOW TV.

Il pomodoro Cirio

Il nome Cirio è da sempre sinonimo di pomodoro italiano e di qualità: con la sua storia lunga più di 160 anni, è uno dei marchi più longevi e più famosi del made in Italy agroalimentare.

Acquisito nel 2004 da Conserve Italia, oggi il pomodoro Cirio viene venduto in oltre 80 Paesi al mondo, anche attraverso le società controllate in Francia, Stati Uniti ed Australia. Sul mercato europeo il brand Cirio è leader in Gran Bretagna – paese in cui è stabilmente al primo posto tra le marche di pomodoro italiane – e in Francia. Da anni le vendite Cirio registrano trend di crescita a due cifre negli Stati Uniti e in tutto il sud est asiatico.

