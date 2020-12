Conclusi i lavori della ciclabile di via Galeazza a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Ultimato a San Felice sul Panaro il nuovo tratto di ciclabile-pedonale, della lunghezza di circa 150 metri, a margine di via Galeazza. Si tratta del naturale collegamento tra percorsi già esistenti: la pedonale ciclabile della Circonvallazione Nord e il tratto già presente in via Galeazza. I lavori, seguiti dall’ufficio tecnico comunale e costati circa 60 mila euro, garantiranno una maggiore sicurezza per tutti.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017