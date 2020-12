Consorzio Bonifica Burana al voto per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio della Bonifica Burana andrà alle urne dal 9 al 12 dicembre 2020: tutti i contribuenti aventi diritto al voto possono scegliere chi li governerà dal 2021 al 2025 recandosi nei 20 seggi allestiti in altrettanti comuni in Emilia Romagna e Lombardia. “Invitiamo gli elettori a recarsi presso il seggio più vicino al proprio domicilio – dice il presidente del Consorzio di Burana Francesco Vincenzi -. Il sistema consortile, inoltre, ha adottato tutti gli accorgimenti per far svolgere le votazioni nella massima sicurezza possibile, sicurezza che è la mission del nostro Ente”.

Vincenzi ricorda l’importanza della partecipazione al voto: “Sono gli stessi contribuenti a scegliere i componenti degli organi che amministrano l’Ente e l’occasione per esprime tale scelta è nel partecipare alle prossime elezioni. Gli organi che saranno eletti avranno poi il compito di governare le scelte per il territorio dal punto di vista idraulico rispettando i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà che sono alla base del governo della bonifica in Italia. Chiediamo quindi a tutti di partecipare ed esprimere il proprio voto.”

“Il ruolo dei consorzi negli anni è sempre più importante e strategico per la sicurezza e lo sviluppo del territorio – aggiunge il Direttore, Ing. Cinalberto Bertozzi – per questo è importante che i contribuenti scelgano la governance in modo democratico, un asset che dovrà accompagnare l’Ente nelle nuove sfide che i tempi ci impongono in tema ambientale, economico e sociale”.

“Desidero esprimere la massima riconoscenza all’amministrazione uscente per il sostegno al lavoro svolto – conclude Vincenzi – dal Comitato assieme alla Dirigenza e alla Struttura, a dimostrazione del fatto che tutte le funzioni della bonifica sono prioritarie: il presidio idrogeologico costante del territorio per la difesa idraulica, in pianura come in montagna, l’irrigazione per l’agricoltura, senza dimenticare la valorizzazione ambientale, oggi altrettanto importante.”

Tutte le informazioni su: www.consorzioburana.it Speciale Elezioni 2020

