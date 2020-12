Coronavirus, rientri e ingressi dall’estero, le novità anti-Covid19

Dal 10 al 20 dicembre chi entra nel Modenese dell’estero dovrà segnalarsi al Dipartimento di Sanità Pubblica, compilando il modulo presente sul sito web http://salute.regione.emilia-romagna.it/rientro-estero, e avere un referto negativo di tampone, antigenico o molecolare, effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza, quindi nel Paese da cui proviene.

Se all’arrivo non si possiede il referto è necessario, dopo essersi segnalati all’Ausl, restare in quarantena per un periodo di 14 giorni che sarà certificato da mail inviata dal Dipartimento di Sanità Pubblica

Dal 21 dicembre le regole cambiano: per tutte le informazioni in merito rimandiamo al sito del Ministero della Salute (basta cliccare qui).

