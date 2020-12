Coronavirus, un decesso a Mirandola e uno a Cavezzo

LUNEDI’ DICEMBRE 2020 – Nella giornata di lunedì 27 dicembre, la Bassa vede è in lutto per la scomparsa di due uomini per Coronavirus.

Come risulta dal quotidiano bollettino Ausl, si tratta di un uomo di 74 anni di Cavezzo, e di un uomo di 82 anni di Mirandola.

Dall’inizio delle seconda ondata di epidemia è di 77 decessi il conto dei morti per Covid nel nostro territorio

DECESSI NELLA BASSA, SECONDA ONDATA CORONAVIRUS

Bomporto 1

Camposanto 3

Carpi 6

Cavezzo 7

Concordia 4

Finale 11

Medolla 2

Mirandola 28

Novi 2

Nonantola 3

Ravarino

San Felice 6

San Possidonio 3

San Prospero 3

Soliera 17

