Coronavirus, 5 decessi in un giorno solo a Mirandola

DOMENICA 27 DICEMBRE 2020 – E’ un momento davvero nero per la Bassa, che oggi, domenica 17 dicembre 2020, tocca il punto peggiore di questa terribile epidemia da Coronavirus che si è portata via 5 persone in un giorno solo.

Come risulta dal quotidiano bollettino Ausl, si tratta di un uomo di 75 anni, di una donna di 101 anni, di una signora di 92 anni, di una donna di 82 anni e di una signora di 81 anni.

Dall’inizio delle seconda ondata di epidemia è di 73 decessi il conto dei morti per Covid nel nostro territorio

DECESSI NELLA BASSA, SECONDA ONDATA CORONAVIRUS

Bomporto 1

Camposanto 3

Carpi 6

Cavezzo 6

Concordia 4

Finale 11

Medolla 2

Mirandola 27

Novi 2

Nonantola 3

Ravarino

San Felice 6

San Possidonio 3

San Prospero 3

Soliera 17

