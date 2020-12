COVID19, la situazione all’AOU di Modena

18 dicembre 2020. Continua l’appuntamento consueto con il bollettino settimanale contenente le principali attività organizzative e sanitarie dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena in riferimento alla gestione dell’emergenza COVID-19.

Situazione posti letto, ricoveri

Grazie ai volumi stazionari di ricoverati positivi degli ultimi giorni, rispetto alla settimana precedente è stato possibile riconvertire alcuni settori di degenza precedentemente attivati per il ricovero di pazienti COVID, rendendoli nuovamente disponibili per l’assistenza a pazienti NO COVID. A fronte delle ultime riorganizzazioni, sono attualmente attivi 223 posti letto di degenza ordinaria e 77 posti letto tra intensiva e semintensiva.

La distribuzione dei settori di degenza fra i due stabilimenti è di 141 posti letto di degenza ordinaria e di 41 posti letto di semintensiva/intensiva presso il Policlinico e, rispettivamente, 82 posti letto di degenza ordinaria e 36 di semintensiva/intensiva a Baggiovara.

Ad oggi, il numero dei ricoveri Covid è di 188 pazienti in degenza ordinaria (123 sono assistiti al Policlinico e 65 sono assistiti a Baggiovara) e di 66 pazienti tra terapia intensiva e semintensiva (rispettivamente 36 pazienti presso il Policlinico e 30 pazienti presso Baggiovara).

Interviste al dottor Lucio Brugioni, Direttore MIAC Policlinico e Giovanni Pinelli, Direttore MIAC Ospedale Civile, che hanno risposto a queste domande giunte nei giorni scorsi:

Che differenza avete colto tra la prima e la seconda ondata?

Avete riscontrato effetti del COVID sui pazienti acuti di cui vi occupate normalmente?

Andiamo verso l’inverno, quali precauzioni consigliate?

Avete programmi di follow up dei pazienti dimessi, tramite anche video chiamate o similari?

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017