CPL Concordia, un bosco per per aprire al futuro sostenibile

CONCORDIA – Il 2020 di CPL CONCORDIA si conclude con un progetto mirato a dare respiro al territorio che la circonda. Il gruppo cooperativo multiservizi dell’energia ha infatti deciso di aderire alla Campagna Mosaico Verde, un grande progetto di forestazione promosso da Legambiente e AzzeroCO 2 con il patrocinio di vari ministeri e l’adesione di decine di enti pubblici e aziende private.

L’iniziativa che vede protagonista CPL prevede la messa a dimora di 6.000 alberi in 3 anni sul territorio nazionale, con l’impegno a creare un futuro sostenibile grazie ad interventi volti alla rigenerazione ambientale a beneficio alla collettività, in grado nello stesso tempo di contribuire all’assorbimento della CO2 e delle emissioni climalteranti.

“Vogliamo dare un segnale di futuro dedicando risorse alla creazione di boschi permanenti come espressione della nostra responsabilità sociale d’impresa e in piena sintonia con l’Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile”, ha spiegato il Presidente di CPL CONCORDIA Paolo Barbieri. “Insieme al partner di progetto AzzeroCO 2 stiamo individuando le tre aree, perché per noi un elemento caratterizzante del progetto deve essere la contiguità territoriale con le nostre sedi in Italia”.

L’idea perseguita dall’azienda è di sviluppare un’area boschiva nel nord Italia, indicativamente vicino alla sede centrale di Concordia sulla Secchia, una in Italia centrale, vicino alle sedi di Roma o di Fano, e una al sud con riferimento alla Campania o alla Puglia.

La Campagna Mosaico Verde, nata nel 2018, ha un obiettivo ambizioso: piantare 300.000 nuovi alberi e tutelare 30.000 ettari di boschi esistenti su tutto il territorio nazionale.

