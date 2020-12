Disagi alla postazione drive through di Mirandola, Golinelli: “Episodio grave e irrispettoso”

Quanto avvenuto ieri nella postazione drive through in via Mazzone a Mirandola è stato grave, scorretto e irrispettoso nei confronti degli operatori, infatti, è stata tolta la copertura alla tensostruttura – per motivi di sicurezza causa neve – senza che l’Ausl avvisasse chi sotto al tendone ci lavora e senza fornire soluzioni alternative.

Condivisibile il mettere in sicurezza gli operatori che svolgono il servizio tamponi, ma oltre alla sicurezza si doveva pensare al fatto che gli infermieri avrebbero dovuto lavorare sotto la neve e la pioggia.

Visto che nella stagione invernale le nevicate sono probabili e che a seguito di queste l’apertura del tetto era prevista dal contratto sottoscritto dall’Ausl, si potevano e si dovevano individuare altre soluzioni, almeno per le giornate a rischio, come tensostrutture più resistenti e/o container.

Grazie al senso di abnegazione e professionalità degli infermieri il servizio non è stato interrotto, ma non è accettabile che tali disagi si verifichino ancora.