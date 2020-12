Disservizi Poste italiane, Pigoni: “Rischio assembramenti”; Baruffi: “Regione già in campo”

Discusso lunedì 21 dicembre in Aula un question time delle consigliere Giulia Pigoni e Stefania Bondavalli (Lista Bonaccini), per chiedere alla Giunta di attivarsi nei confronti di Poste Italiane per risolvere recenti disagi e disservizi verificatisi in provincia di Modena e Reggio-Emilia, come denunciati tra l’altro anche dai presidenti delle suddette divisioni territoriali. Tema del documento sono infatti le code e gli assembramenti creatisi a causa di disservizi e misure restrittive antiCovid in queste due province. “Non dobbiamo tralasciare alcun aspetto- afferma Giulia Pigoni illustrando il question time- e tacere alcun disservizio che possa impattare sulla qualità della vita dei cittadini”.

“Abbiamo infatti riscontrato sul territorio modenese e reggiano gravi disservizi, legati alle modifiche degli orario di apertura e chiusura degli sportelli, dovute all’emergenza in corso” continua la consigliera, facendo riferimento alle notizie di stampa che segnalano lunghe code agli uffici postali. “A maggior ragione ora, con maltempo e temperature rigide, è un disagio notevole il formarsi di file consistenti in attesa anche per ore. Si creano oltretutto assembramenti pericolosi visto il rischio pandemico”. A farne le spese tra l’altro, secondo Pigoni, sarebbero proprio gli anziani, cioè i soggetti più a rischio di contrarre i sintomi più gravi del virus Sars CoV2. “Vi è poi il problema—conclude—di chi, vivendo nelle località montane è costretto a spostarsi per parecchi chilometri per poter accedere ai servizi postali col rischio, magari, di trovarli affollati e inutilizzabili”. Per questo le due consigliere Pigoni e Bondavalli chiedono alla Giunta di attivarsi subito per interrogare Poste Italiane in merito alla vicenda e risolvere questi disservizi.

Il Segretario alla Presidenza Davide Baruffi nella risposta rassicura: “In alcuni casi i disagi sarebbero determinati dalla necessità di mantenere il distanziamento all’interno degli uffici postali per garantire la sicurezza di operatori e cittadini, mentre in altri casi si sono effettivamente verificati dei disservizi. Il Gabinetto della Regione, in ogni caso, si è rivolto a Poste Italiane per ricevere una nota di riscontro e chiedere di lavorare per risolvere queste problematiche, benché siamo consapevoli che la fase che stiamo attraversando renda difficile talvolta conciliare la necessità di garantire un servizio e quella di assicurare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori sia degli utenti”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017