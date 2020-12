Elezioni Burana, annullato il seggio di Nonantola del 10 dicembre

Si comunica che a causa dell’emergenza idraulica per la rottura dell’argine destro del fiume Panaro che ha interessato il territorio dei Comuni di Castelfranco Emilia e Nonantola e in particolare l’abitato di Nonantola, si è ritenuto di dover annullare il seggio elettorale previsto per giovedì 10/12/2020 presso la sala M. Sighinolfi del Comune stesso, ciò anche al fine di non intralciare le operazioni di intervento necessarie a risolvere le criticità in essere.

Si invitano gli elettori a recarsi negli altri seggi più vicini consultando il manifesto elettorale allegato.

I seggi in cui votare (modificati) dal 9 al 12 dicembre 2020

Mercoledì 9/12/2020

SERMIDE (Mn) Saletta Civica – Via Roma, 22 (CAMBIATO)

FINALE EMILIA (Mo) Sala Polivalente – MAF – Viale della Rinascita 6/1

SAN GIOVANNI IN P. (Bo) Sede Consorziale, Via Circonvallazione Dante, 44

MARANELLO (Mo) Sala bocciodromo “Cavallino” – Via Dino Ferrari, 45

PIEVEPELAGO (Mo) Sala Consiglio 2° piano – Piazza Vittorio Veneto, 16

Giovedì 10/12/2020

POGGIO RUSCO (Mn) Saletta del teatro – Piazza Cesare Ghelli

BOMPORTO (Mo) Sala Civica “Il Tornacanale” – Piazza Matteotti, 35

Xxxx NONANTOLA (Mo) Sala “M.Sighinolfi” – ingresso da Via del Macello xxxx (ANNULLATO)

VIGNOLA (Mo) Sede Comunale – Via Bellucci, 1

SESTOLA (Mo) Ufficio Turistico-IAT del Cimone – Corso Umberto I, 3

Venerdì 11/12/2020

BONDENO (Fe) Sede Consorziale, Via Vittorio Veneto, 48/50

CONCORDIA S/S (Mo) Sala delle Capriate – Via per San Possidonio, 1

CREVALCORE (Bo) Sala Consiglio Comunale “I. Alpi” – Via Persicetana, 226

CASTELFRANCO EMILIA (Mo) Sala “G. Degli Esposti” – Piazza della Liberazione, 5

ZOCCA (Mo) Municipio – Sala Consigliare – Via del Mercato, 104

Sabato 12/12/2020

MIRANDOLA (Mo) Sede Consorziale, Via Statale Sud, 35

CAVEZZO (Mo) Sala del Consiglio Comunale – Piazza Martiri della Libertà, 11

SAN FELICE SUL PANARO (Mo) Auditorium Biblioteca Comunale – Viale Campi, 41/B

MODENA Sede Consorziale, C.so Vittorio Emanuele II, 107

PAVULLO NEL FRIGNANO (Mo) Aula Didattica della Comunità Montana – Via Giardini, 15

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017