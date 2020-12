Emilia Romagna, ANAS, al via i lavori di ripristino della pavimentazione della SS 12 in provincia di Modena

Da mercoledì 9 dicembre, per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione, sono previste limitazioni al traffico sulla strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” in provincia di Modena.

Fino al 30 dicembre, dal km 131,000 al km 172,500 in tratti saltuari non superiori ai 100 metri sarà istituito il senso unico alternato con la presenza di movieri per la gestione del traffico. Tali limitazioni saranno attive dalle ore 09:00 alle ore 17:00, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul tratto sarà inoltre in vigore il limite di velocità massimo pari a 40 km/h ed il divieto di sorpasso.

I lavori di importo complessivo pari a 143 mila euro si inseriscono nell’ambito del più complessivo piano di riqualificazione dell’intera rete stradale statale 12 e per cui sono stati già eseguiti altri interventi nei mesi di giugno e luglio.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017