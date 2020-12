Finale Emilia, attuato controllo degli argini del Fiume Panaro

FINALE EMILIA – Nella mattinata di Sabato 28 Novembre i volontari del GCVPC di Finale Emilia, hanno eseguito il controllo lungo i 34 KM totali di argine del Fiume Panaro di competenza nel territorio comunale di Finale Emilia. Questa attività di controllo e prevenzione è organizzata in supporto all’Aipo (Agenzia Interregionale Fiume Po),Ente il quale ha la gestione del fiume Po e dei suoi affluenti, quindi anche del fiume Panaro. Tale attività il cui scopo é quello di individuare le possibili anomalie delle arginature,(dalle di tane di animali, alla verifica di smottamenti, frane, erosioni ed altre problematiche idrauliche), per poi trasmetterle affinché Aipo intervenga nel ripristino funzionale. I volontari di Finale sono stati divisi in diverse squadre che si sono suddivise la copertura di tutti i tratti degli argini in “destra” e “sinistra” idraulica. Vista la grande partecipazione dei volontari,siamo riusciti a coprire l’intero tratto di Finale Emilia in una sola mattinata. E’ una delle tante attività di prevenzione che il Gruppo di volontari svolge, molto importante per la tutela del territorio, che avviene diverse volte all’anno dalle nostre squadre di volontari in qualsiasi condizione metereologica. In questo caso si tratta di prevenzione, ma accade anche che si esegua il controllo durante attività di Piena del Panaro al fine di monitorare la buona tenuta degli argini (e non solo) affinché tutto proceda per il meglio. Tutto questo è frutto di un costante coordinamento tra Aipo, Comune di Finale Emilia, l’agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna e la Consulta Provinciale volontariato di Protezione civile di Modena. Siamo e saremo sempre, a fianco dei cittadini per prenderci cura del nostro territorio e del nostro amato Paese.

