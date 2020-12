In Panchina – Una compilation per sostenere la Fermata 23 di Camposanto

Nota dei volontari del circolo Fermata 23 di Camposanto:

Negli ultimi mesi, come tanti altri circoli e associazioni, noi volontari del circolo Fermata 23 di Camposanto abbiamo fatto del nostro meglio per continuare a produrre cultura e socialità nonostante le restrizioni fisiche ed economiche che comporta la chiusura forzata, sempre con il sorriso e la tenacia che ci contraddistinguono.

Purtroppo però, il peso dell’inattività inizia a farsi sentire, e abbiamo pensato di dare il via a una campagna di autofinanziamento, offrendo a chi vorrà sostenerci un segno tangibile del nostro impegno per la promozione della musica: una compilation di alcuni degli artisti che hanno suonato da noi negli ultimi (quasi) quindici anni.

Così è nata In Panchina – Una compilation per la Fermata 23: 110 minuti di musica in gran parte inedita regalati da 33 artisti (da Setti a I Camillas, dalle Tacobellas ai Do Nascimiento, dai gruppi della sala prove alle band della zona e tanti altri ancora).

Dal 14 dicembre, la compilation è disponibile in download su Bandcamp (bastano pochi clic e non occorre registrarsi), con un contributo a partire da 8 €.

Scaricandola e condividendola, potrete sostenere le attività future della Fermata 23 oltre alle spese vive di gestione del circolo.

Grazie sin da ora a chi vorrà dare il suo contributo, non immaginate quanto sia importante.

PS c’è anche l’opzione SEND AS GIFT, niente male come idea regalo! :)

Un abbraccio e buone feste un po’ in anticipo!

Fermata 23 – Camposanto (Modena)