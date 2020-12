La Consulta allestisce il Presepe del Volontariato nell’atrio del Municipio di Mirandola

MIRANDOLA – Nota della Consulta del Volontariato di Mirandola sulle festività 2020:

“La Consulta del Volontariato di Mirandola in questo anno particolare, dove non è stato possibile realizzare tutti gli eventi tradizionali, come la Cena della Solidarietà, il mercatino di natale e la mostra dei presepi, ha voluto ugualmente mantenere viva la Tradizione del Natale a Mirandola che nel 2020 ha raggiunto il 14° anno. Ha quindi predisposto per il 17° anno consecutivo il Presepe del Volontariato allestito nell’atrio del Municipio di via Giolitti 22. Qui è visibile un artistico Presepe tradizionale bolognese con statue in terracotta di Francamaria Fiorini. Presso l’atrio del Padiglione “Scarlini” nell’Ospedale “Santa Maria Bianca” sono esposti i presepi in cartone rappresentanti i monumenti di Mirandola: il Castello, la Galleria del Popolo, il Teatro Nuovo e il Duomo. Questi presepi sono stati realizzati da Nonno Silvano (Silvano Vegnani) e donati alla Consulta del Volontariato che ha voluto esporli in occasione del “Natale a Colori 2020”. Nonno Silvano ha costruito questi presepi in collaborazione con Silvia Vecchi, il Comitato Genitori, la Scuola Materna, i genitori del Catechismo di San Martino Spino e il Centro di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) “La Raganella” dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (UCMAN). Nel Duomo, presso l’altare della Madonna di Pompei, sono in mostra tre splendidi diorami dei presepisti Giancarlo Bruini e Stefano Stefanini. Le restrizioni imposte dalla pandemia in atto, sebbene abbiano impedito di organizzare la consueta mostra, che ogni anno richiamava numerosi visitatori, sono state superate attraverso la realizzazione di un video in cui tutte queste creazioni vengono inquadrate, soffermandosi sui particolari, così da consentire a tutti i cittadini di ammirarli direttamente dalle loro case. Il video contiene anche l’augurio, per le imminenti festività, formulato da don Fabio Barbieri, parroco di Mirandola, dal sindaco di Mirandola Alberto Greco, dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola Giorgia Butturi, dal Direttore Sanitario dell’Ospedale Giuseppe Licitra e dal Presidente della Consulta del volontariato Fabio Degiuli. Il video, realizzato da Enrico Forapani, è intitolato “La Tradizione del Natale a Mirandola 2020 – XIV anno” e sarà visibile sui canali social della Consulta e del Comune.

Verrà anche prodotta una cartolina con i vari appuntamenti e che verrà distribuita nei prossimi giorni.

Il tutto è promosso dalla Consulta del Volontariato di Mirandola, congiuntamente con l’Associazione Amici della Consulta, la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, il Comune e la Parroc­chia di Mirandola e tanti altri collaboratori.