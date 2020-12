Le nostre 5 notizie più lette del 2020

Le nostre 5 notizie più lette del 2020

1

Infermiera finisce il turno in ospedale e va a fare la spesa a Nonantola: insultata e umiliata

E’ quanto racconta una infermiera della Bassa che, di ritorno dal turno nel suo ospedale di Bologna, si è trovata insultata da chi stava facendo la fila per entrare in un supermercato: la ragazza era passata davanti a tutti perchè c’era la possibilità di un accesso veloce per i sanitari impegnati nell’emergenza Covid. Ma questo poco importava a chi ha sfogato la sua rabbia contro di lei.

2

Ventilatori polmonari venduti all’estero, parla l’azienda: “Noi messi alla gogna da Bonaccini senza motivo”

I 140 dipendenti Spencer vogliono fare chiarezza su un post fatto dal presidente della Regione

3

Mirandola protagonista, un vincitore al Superenalotto

Era il 27 gennaio 2020

4

Sanificare negozi e locali: come fare, quanto costa e qual è il credito di imposta

Una guida pratica

5

Scuole chiuse un’altra settimana? Molto probabile per l’assessore alla Sanità

Un articolo significativo di quello che è stato il lockdown. Chi avrebbe mai pensato, a febbraio, che le scuole sarebbero state chiuse per il resto dell’anno?

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017