Luminarie accese fino al 6 gennaio, il sindaco di San Prospero: “Rendiamo più bello questo Natale”

SAN PROSPERO – Martedì 24 novembre, nell’ambito delle celebrazioni per la Festa del Patrono di San Prospero, sono state accese le luminarie natalizie sia nel capoluogo del Comune, sia nelle frazioni. In via Pace si è proceduto anche all’accensione delle luci dell’albero di Natale, esposto presso il municipio. L’allestimento è a cura della ditta Impianti Elettrici Civili e Industriali di Sandro Emergenti e rimarrà in funzione fino a mercoledì 6 gennaio 2021.

Il commento del Sindaco di San Prospero Sauro Borghi: “Il momento è complicato e proprio per questo riteniamo sia importante, oggi più che mai, non rinunciare alle nostre tradizioni, tenere alto il morale e risvegliare in tutti noi lo spirito natalizio. L’accensione delle luminarie di Natale è anche un modo per rendere il centro storico più bello e sostenere i nostri negozianti”.

