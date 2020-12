Lutto per la morte di don Gian Pio Caleffi, era stato a Concordia e a Carpi

Don Gian Pio Caleffi si è spento domenica 27 dicembre all’ospedale di Carpi dove era stato ricoverato nei giorni scorsi per alcune complicanze. Attualmente ospite presso la Casa del Clero in Seminario don Gian Pio era nato a San Giacomo Roncole il 30 marzo 1934. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1957 da monsignor Artemio Prati. Diversi gli incarichi ricoperti prima come cappellano e poi come parroco negli ultimi decenni a San Marino, a Rovereto e a Fossoli. Negli anni ’70 è stato responsabile della Caritas, nell’ultimo periodo, dopo aver lasciato la parrocchia di Fossoli, e fino a che le condizioni di salute lo hanno permesso, è stato Rettore della Chiesa del Crocifisso (detta anche dell’Adorazione) a Carpi e assistente spirituale delle case protette Il Carpine e Il Quadrifoglio. Ha ricoperto, inoltre, l’incarico di Postulatore della Causa di Beatificazione della Venerabile Mamma Nina Saltini.

Martedì 29 dicembre, dalle 8.30, la salma di don Gian Pio sarà nella chiesa del Crocifisso in via San Bernardino da Siena a Carpi. Alle 9.30 sarà celebrata la Santa Messa e alle 10 la recita del Rosario. Sarà possibile visitare la salma dalle ore 9.30.

L’Eucaristia esequiale, presieduta dal Vescovo Erio Castellucci, sarà celebrata in Cattedrale mercoledì 30 dicembre alle ore 9.30.

Al termine don Gian Pio sarà tumulato nel cimitero di San Giacomo Roncole.

Le esequie presiedute dal Vescovo Erio Castellucci

mercoledì 30 dicembre alle ore 9.30 in Cattedrale

Il Vescovo di Carpi Monsignor Erio Castellucci

con i Presbiteri e i Diaconi della Diocesi

comunica la morte del sacerdote

Don Gian Pio Caleffi

avvenuta domenica 27 dicembre 2020.

Nella speranza della risurrezione

lo affida alla preghiera di quanti lo hanno incontrato

