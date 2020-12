Medolla, la biblioteca si riorganizza e… si arricchisce

MEDOLLA – La Biblioteca è ancora chiusa?! Il personale cosa sta facendo? A cosa sta lavorando?

Le domande sono lecite in questo periodo di estrema incertezza, ma ecco le risposte tanto attese!

Il Centro culturale di Medolla ha partecipato al bando per il riparto del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali 2020, con cui il MiBACT ha destinato contributi alle biblioteche per effettuare acquisti presso le librerie locali e sostenere la filiera del libro. La Biblioteca di Medolla ha così ottenuto 10000 euro a fondo perduto che sono stati utilizzati per i seguenti progetti:

– acquisto di materiale librario e creazione della nuova sezione di fumetti per ragazzi

– acquisto di materiale librario di saggistica per ragazzi, a fronte dello scarto dei libri deteriorati e obsoleti per lo svecchiamento delle raccolte

– acquisto di guide turistiche sia per adulti che per bambini e ragazzi aggiornate al fine del rinnovo della sezione

– acquisto di saggistica aggiornata per adulti

– acquisto di novità librarie per adulti e ragazzi

In queste settimane di chiusura al pubblico stiamo catalogato i tantissimi e bellissimi nuovi arrivi, sistemando gli scaffali e creando nuove sezioni, terminando una parte di scarto.

Inoltre stiamo organizzando la ritinteggiatura dei locali e il rinnovo di alcuni arredi, grazie al contributo ottenuto con la partecipazione al bando regionale Piano bibliotecario 2020!

Continua il prestito e ritiro su appuntamento, la consegna a domicilio x persone in difficoltà, la consulenza bibliografica e la consulenza per il portale di prestito digitale EMILIB!

Siamo a vostra disposizione in attesa della riapertura, che ci auguriamo sia prossima!

