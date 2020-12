Mirandola respinge la raccolta firme contro il 5g

Mirandola respinge la raccolta firme contro il 5g. Il consiglio comunale si è espresso sulle perplessità espresse da oltre 500 cittadini, che chiedevano di bloccare ogni sperimentazione della nuova tecnologica per telefonia mobile sul territorio comunale.

I cittadini che hanno sottoscritto la petizione si dicono “preoccupati per l’avvento di una tecnologia, il 5G, che prevederà l’installazione sul territorio di svariati nuovi ripetitori e di numerosissime nuove “small cells” che andranno a sommarsi alle migliaia di antenne per la telefonia mobile già esistenti e che comporterà un aumento significativo dell’esposizione della cittadinanza mirandolese all’inquinamento elettromagnetico”

In Consiglio comunale tutti i gruppi hanno votato contro la petizione, solo il consigliere di Fratelli d’Italia Marian Lugli si è astenuto perché, spiega, “al momento non ci sono dati che ci permettono si escludere o confermare che questa nuova tecnologia abbia effetti dannosi, non vi sono pareri univoci e studi che di diano una unica risposta, noi rimaniamo in attesa di tecnici ed esperti più ferrati”.

