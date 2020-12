Neve, il punto della situazione strade provinciali

Prosegue l’attività di controllo delle strade provinciali con i mezzi spartineve e spargisale della Provincia, che saranno operativi e pronti ad entrare in azione anche nella serata e nella nottata di mercoledì 2 dicembre.

Al momento le strade sono tutte percorribili, comprese quelle di montagna dove sono caduti in media 30 centimetri di neve, con particolari accumuli nell’alto appennino.

Su tutte le strade è in vigore l’obbligo di circolazione con catene o gomme da neve; i tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano comunque prudenza, perché in presenza di temperature particolarmente rigide l’effetto del sale si attenua fino a diventare nullo; in caso di neve e ghiaccio c’è l’obbligo di catene e o gomme da neve.

