Nonantola, coglie i rapinatori e viene preso a sprangate, sarà operato

NONANTOLA – Il giorno di Natale, un anziano agricoltore di Nonantola è stato preso a sprangate da due malviventi, entrati all’interno della sua azienda con l’intento di rubare attrezzi e contanti. L’uomo, 83 anni, è ricoverato in ortopedia a Baggiovara con una frattura dell’omero e diverse ferite al volto, con una prognosi di 40 giorni, e dovrà affrontare un intervento chirurgico.

Il pestaggio è avvenuto dopo che l’uomo ha colto sul fatto i malviventi. I parenti della vittima hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 insieme ai carabinieri della locale stazione. L’anziano, sotto choc per l’accaduto, è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Baggiovara per essere sottoposto alle cure del caso. I militari di Nonantola insieme ai colleghi del reparto operativo stanno ora indagando a 360 gradi per individuare i rapinatori. Saranno visionate anche eventuali telecamere della zona per riuscire a reperire eventuali tracce utili ad identificarli.

