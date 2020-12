Nonantola, tutte le indicazioni per chi ha subito danni dall’alluvione

RICOGNIZIONE DANNI ALLE AUTOMOBILI

Oltre al modulo di ricognizione di danni alle abitazioni predisposto dalla Regione Emilia-Romagna, l’Amministrazione ha preparato un analogo modulo per provare a quantificare i danni alle automobili alluvionate.

Con una stima di questo tipo di danni potremo richiedere al Governo o alla Regione che vengano stanziati contributi aggiuntivi per le auto, cosa che non sempre lo Stato ha fatto in casi simili.