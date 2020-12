Proseguono lavori su SS 724 “Tangenziale Nord di Modena e diranazione per Sassuolo”

Venerdì 4 dicembre, per consentire l’esecuzione di rilievi planoaltimetrici su un tratto della strada statale 724 “Tangenziale nord di Modena e diramazione per Sassuolo”, saranno attive limitazioni temporanee al transito.

Nel dettaglio, nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 14:00, sarà attivo il restringimento della carreggiata, mediante chiusura della corsia di marcia, dal km 3,540 ed il km 4,250 in direzione Bologna, nei pressi del distributore di carburanti Q8. Nel breve tratto situato tra l’uscita n. 14 “Tre olmi” e la n. 12 “S. Cataldo”, sarà inoltre in vigore il limite di velocità massimo di pari a 30 km/h ed il divieto di sorpasso.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.

