MIRANDOLA – San Martino in Spino, circolavano senza motivo dopo le 22: sanzionati. Nel corso della notte tra lunedì e martedì, i Carabinieri della Compagnia di Carpi, hanno sanzionato amministrativamente 2 persone, sorprese a circolare in San Martino in Spino, frazione di Mirandola, oltre l’orario consentito, senza giustificato motivo.

Dal mattinale dei Carabinieri rispetto a quanto accaduto nelle ultime 24 ore nella provincia modenese risulta poi:

I Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un uomo di Guiglia di 51 anni sorpreso a guidare in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico 1,26 g/l.

A Vignola, hanno sanzionato 5 persone per il mancato rispetto del DPCM relativo alle misure di contenimento del Covid. A Marano sul Panaro hanno segnalato alla Prefettura, quale assuntore, un cittadino di origine marocchine, poiché trovato in possesso di una dose di hashish.

I Carabinieri della Stazione di Fiorano Modenese, a conclusione di attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà per truffa un cittadino residente nel reggiano il quale, dopo aver pubblicato su internet degli annunci relativi alla vendita di autovetture ed aver ricevuto dei bonifici bancari, ha chiuso l’attività senza mai perfezionare la consegna degli automezzi alle 5 vittime denuncianti.

I Carabinieri della Stazione di Savignano sul Panaro, a conclusione di attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà per truffa in concorso 2 persone le quali, dopo aver pubblicato su un noto sito internet un’inserzione per la vendita di una motosega, si sono fatti consegnare dall’acquirente 1000 euro mediante ricarica di carta di credito prepagata, non consegnando mai la merce.

Lunedì sera, i Carabinieri di Pavullo, a conclusione di speditiva attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato un cittadino marocchino, responsabile di aver asportato dal registratore di cassa di un bar del luogo, la somma di 105 euro, dandosi a precipitosa fuga.

