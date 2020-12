Soliera, danneggiamenti al chiosco del parco della Resistenza

SOLIERA – E’ stato segnalato anche nel gruppo “Sei di Soliera se…”, scatenando polemiche, un evento vandalico accaduto al chiosco del parco della Resistenza: ignoti hanno infatti tagliato il tendone del chiosco.

ringrazio la compagnia di ragazzini che ieri sera ha tagliato come da foto il tendone del chiosco parco della resistenza , ma quello che non capisco come i genitori di questi continuano a dire che hanno dei bravi figli