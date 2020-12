Soliera, la Lega interviene su caso dei rimborsi

In queste ore, vissute con l’ansia e l’apprensione a causa della preoccupante piena del Secchia, e della rovinosa alluvione del Panaro, veniamo a conoscenza di un comunicato stampa a firma dei capogruppo del Pd solierese, di Viviamo Soliera e di Sinistra ambientalista. La maggioranza che sostiene il sindaco Solomita commenta, in modo a dir poco eccentrico, l’ultimo consiglio comunale del 30 novembre, in particolare l’approvazione della delibera che modificava lo statuto di Aess, acronimo di Agenzia per l’energia e lo Sviluppo sostenibile.Aess è una ”associazione senza fini di lucro”, fornisce a enti e comuni associati (tra cui Soliera) servizi e consulenze in ambito di risparmio energetico e di rispetto dell’ambiente, e ha un consiglio di amministrazione composto da sei membri, più un presidenteE qui comincia la parte interessante: nelle modifiche statutarie vengono introdotte le riunioni da remoto per il cda, e vengono introdotti i rimborsi spese (fino adesso il cda non percepiva niente, puro volontariato)Come gruppo consiliare Lega Salvini Premier abbiamo presentato un emendamento: visto che i membri del cda di Aess sono tutti politici e amministratori, già remunerati per le loro funzioni, abbiamo chiesto di eliminare la parte inerente l’attribuzione di rimborsi spese (considerando anche la difficile situazione economica e sociale del nostro Paese)Il capogruppo pd Drusiani in consiglio comunale ha bollato questo nostro emendamento come ”grottesco” e ”vergognoso”, omettendo questi aggettivi nel comunicato stampa, e travisando ulteriormente la realtà, attribuendo a noi consiglieri della Lega la paternità della polemica. Quando lui, Drusiani, in consiglio ha ripetuto frasi offensive del tipo: ”avete rubato 49 milioni, li avete rubati…”, dimenticando di essere in un consesso democratico e non in una osteria o alla festa dell’Unità, e stravolgendo le regole e le consuetudini del consiglio medesimo, con doppia dichiarazione di voto, sforando abbondantemente il tempo a sua disposizione, indisturbato, ma del resto lui rappresenta il ”partito più grosso”Se avessimo voluto fare polemica, avremmo potuto citare l’imponente mole di scandali, indagati, condannati del suo partito, il Pd, partendo da Bibbiano e andando ai crack miliardari delle coop rosse, passando dal fallimento de l’Unità, pagato con oltre 80 milioni dei cittadini, ma non avremmo voluto tediare per ore e ore l’ascoltatore. Attenendoci ai fatti in oggetto, Drusiani mischiava nel suo sproloquio i rimborsi spese dei dipendenti (che non erano in discussione) con quelli degli amministratori di una azienda (anche questi non in discussione. Aess non è una ”azienda” per definizione, ma una associazione senza fine di lucro), sostenendo che sia un pieno diritto degli amministratori (ma come hanno fatto per anni e anni, fino adesso?) e omettendo che in delibera veniva introdotta la riunione da remoto (che benzina consuma o che treno deve prendere una persona in smart working da casa?) e confondendo i rimborsi per il presidente (anche questi non in discussione) con quelli dei singoli consiglieri. Ignota la possibilità di rimborsi ”forfettari”, e ignoto il tetto massimo dei rimborsi, genericamente ”entro i limiti di legge”.Drusiani sosteneva, quindi, che i rimborsi spese per i consiglieri siano assolutamente legittimi e indispensabili in quanto Aess una ”azienda” in forte sviluppo, e ometteva, oltretutto, che il consiglio di amministrazione di Aess è quasi totalmente monocolore Pd, tra cui, appunto, il sindaco Solomita.Come ricordato anche dal consigliere Rossi del Movimento 5 stelle, in enti ben più importanti come l’Unione terre d’argine (di cui Solomita è presidente) o in Provincia (di cui Solomita è consigliere), i consigli svolgono il loro ruolo a titolo completamente gratuito, senza nemmeno gettone di presenza, come è giusto che siaInvitiamo, chi volesse, a riascoltare il dibattito in consiglio comunale di lunedì 30 novembre, giusto per farsi una idea della discussione, visto che NOI non abbiamo niente da nascondere, rigettiamo al mittente le accuse e le offese, e ricordiamo al signor Drusiani, e ai suoi colleghi di maggioranza, che il fatto di essere più ”grossi” non fa maturare automaticamente il diritto a essere o sentirsi superiori.Invitiamo, infine, il sindaco Solomita, che siede in consiglio di Aess in qualità di consigliere provinciale, a fornire un rendiconto annuale e dettagliato delle spese effettivamente sostenute e rimborsate nell’esercizio di questo incarico

Lega Salvini Premier, Soliera