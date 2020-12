Soliera, Solomita: “Accetto suggerimenti su come investire gli 8 euro di rimborso spese”

SOLIERA – Il sindaco di Soliera Roberto Solomita ha condiviso una nota attraverso la sua pagina Facebook per rispondere alle polemiche delle opposizioni. La riportiamo in forma integrale:

Nei giorni scorsi la semplice previsione di rimborsi documentati (la benzina per intenderci) per la partecipazione al consiglio di amministrazione della Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile ha scatenato una polemica pretestuosa e in totale malafede da parte delle opposizioni solieresi che sono arrivate a insinuare che quei rimborsi sarebbero serviti a mantenermi una volta finito il mio mandato da sindaco nel 2024 (!!!).

Premesso che trovo deprimente dedicare tempo ed energie a questo genere di “discussioni” in una stagione in cui quotidianamente sono chiamato a gestire lutti e problemi di ben altra rilevanza, preciso che faccio parte a titolo gratuito del CDA di AESS su indicazione della Provincia di Modena, ente per il quale sono consigliere da 3 mandati e che provvede a rimborsare le mie spese di partecipazione: accetto suggerimenti su come investire gli 8.8€ percepiti in tutto il 2020 (dovuti ai rimborsi kilometrici per i primi consigli dell’anno in cui ci siamo visti in presenza).