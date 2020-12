“Solo un errore materiale, rimedieremo presto”. Pianesani replica a Insieme per San Felice

Il consigliere comunale con delega allo Sport Paolo Pianesani risponde al Gruppo consiliare “Insieme per San Felice che aveva reso noto come per colpa di ritardi amministrativi saltino le decisioni più importanti della variazione di bilancio.

Scrivono dalla maggioranza:

«L’attuale Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro sta facendo per lo sport, e non solo, quello che i precedenti amministratori si sono scordati di fare in oltre 40 anni – ha dichiarato il consigliere comunale con delega allo Sport Paolo Pianesani – e le cose da sistemare sono davvero tante, quante nessuno di noi avrebbe mai immaginato. Una per tutte, per esempio, la mancata verifica decennale di idoneità statica della tribuna dello stadio comunale, tanto per dire. Per quanto riguarda i faziosi attacchi della minoranza, vogliamo tranquillizzare tutti i cittadini: nessuna opera slitterà, i lavori proseguiranno regolarmente e nel bilancio preventivo del 2021 tutte le opere saranno rifinanziate. Tra l’altro – prosegue Pianesani – la precedente Amministrazione non aveva nemmeno previsto gli arredi per il centro sportivo. Spiace piuttosto vedere che si strumentalizzi un mero errore materiale, di cui peraltro il dipendente comunale si è scusato con una lettera indirizzata anche al capogruppo dell’opposizione Alessandro Fortini, per attaccare ancora una volta l’Amministrazione comunale, infangandola. Un metodo che ci sentiamo di stigmatizzare con forza. Ma il dato inequivocabile è che le opere noi le stiamo realizzando mentre le polemiche sterili le lasciamo ad altri. Le difficoltà da parte della minoranza nel metabolizzare tutto quello che stiamo facendo e faremo per le attività sportive, rendono merito all’impegno profuso nei nostri progetti, alcuni in dirittura d’arrivo, che rispondono alle esigenze dello sport e della comunità. Chi ci ha preceduto alla guida di San Felice ha avuto tanto tempo per dare risposte concrete – conclude il consigliere comunale – lo si evince dagli emendamenti presentati da loro stessi dopo soli 50 giorni dal nostro insediamento: prova lampante che non è stato fatto quello che le associazioni sportive e i sanfeliciani si aspettavano».