Tangenziale Mirandola, Ganzerli: “Soddisfazione per l’inizio dei lavori entro il 2021”

MIRANDOLA – Nota stampa a firma di Roberto Ganzerli, capogruppo Partito Democratico in consiglio comunale a Mirandola relativamente all’avvio dei lavori dell’ultimo tratto della tangenziale.

Apprendiamo con soddisfazione che finalmente entro il 2021 Anas farà partire i lavori dell’ultimo tratto della tangenziale di Mirandola che permetterà di alleggerire il traffico di attraversamento della città e la renderà più sicura.

Apprendiamo e apprezziamo che la Regione e il presidente della Provincia e Sindaco di Modena abbiano posto ad Anas l’adeguamento della statale 12 ( canaletto).

Per Mirandola e i comuni attestati sulla statale è una opera di straordinaria importanza, attesa da decenni che deve trovare risposte in tempi molto brevi. Anche con l’attesa arteria CISPADANA, che speriamo presto possa entrare nella fase finale per tutte le ultime approvazioni ( conferenza dei servizi ) il collegamento con Modena e la soluzione anche per la sicurezza dei comuni attraversati va comunque risolto e in tempi celeri e certi . Nel ringraziare le nostre istituzioni per il lavoro che stanno svolgendo come PD dell’area nord continueremo a sollecitare e farci carico delle soluzioni per tutta la nostra area .