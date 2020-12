Un percorso partecipativo per scrivere il futuro delle ex scuole elementari di Finale Emilia

FINALE EMILIA – Si apre una nuova stagione per la comunità finalese: il “Cantiere 2030”, che racchiude al suo interno le diverse anime della sinistra, del centro sinistra e del civismo finalese, avvierà a partire da giovedì 10 dicembre un percorso partecipato con i finalesi per ripensare alle vecchie scuole elementari E. Castelfranchi. Tanti e tante di noi hanno piacevoli ricordi della propria gioventù passata tra i banchi di questo edificio e vederlo ogni giorno abbandonato e in disuso fa un certo effetto. Per questo siamo convinti che un percorso mano nella mano con i finalesi sia un’ottima opportunità non solo per ridare una nuova funzionalità alle nostre vecchie scuole, ma per lanciare una nuova idea di Finale Emilia.

Collocata in un luogo strategico della città, cerniera tra il centro storico e quello sportivo, alla struttura sono dedicate importanti risorse economiche per la ricostruzione, ma non c’è ancora in campo nessuna idea, nessun progetto di destinazione d’uso e valorizzazione. Vogliamo rompere l’immobilismo che paralizza Finale Emilia da troppo tempo, e vogliamo farlo con i cittadini proponendo loro anche un metodo di governo per la prossima amministrazione comunale.

Consapevoli che i tempi siano difficili a causa della pandemia in atto e di tutte le difficoltà nelle relazioni interpersonali, noi con una buona dose di coraggio vi aspettiamo online nei 4 incontri (più uno preliminare) previsti tra dicembre a gennaio.

Cari Finalesi contattateci all’indirizzo email elementarepartecipare@gmail. com o sui nostri canali social per prendere parte a questo percorso, per una Finale diversa!

