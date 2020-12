“Una Musica per Tutti, Uniti si Vince”: Assonanza di Mirandola prima assoluta al bando regionale

MIRANDOLA – Una Musica per Tutti, così il titolo del progetto vincente presentato da Assonanza al bando regionale lanciato a fine ottobre in attuazione della legge del 2018 sullo sviluppo del settore musicale; un invito pubblico a presentare progetti di investimento per la qualificazione dell’offerta educativa e formativa musicale.

Il progetto vede al centro la digitalizzazione delle scuole di musica, che non significa solamente acquisto di strumentazione come laptop o webcam per allestire le aule ma un vero e proprio upgrade al sistema educativo e formativo musicale, che parte dai bisogni educativi specifici degli studenti. L’insegnante avrà la responsabilità di valutare per quale studente sia prioritario l’upgrade tecnologico, partendo dalle necessità pedagogiche individuali, dalle competenze e dalle abilità, con particolare attenzione ai bisogni educativi di ciascuno.

Laptop, Webcam, Microfoni ad alta definizione, cuffie e monitor da studio.. Veri e propri Bundle saranno resi disponibili agli studenti dalle scuole in comodato d’uso gratuito; la priorità verrà data agli studenti minorenni, con Bisogni Educativi Speciali (Disturbi Specifici dell’Apprendimento, diversamente abili) e difficoltà legate a fattori socio-economici, linguistici, culturali.In più alcune aule delle scuola di musica coinvolte verranno dotate di una strumentazione tecnologica avanzata e saranno messe a disposizione di tutti i docenti, con priorità a chi si occupa degli alunni nelle fasce sopra citate per produrre materiali didattici digitali integrati. L’upgrade previsto è sicuramente frutto dell’esperienza di didattica a distanza che tutti gli studenti, e gli insegnanti delle scuole di musica hanno affrontato e continuano ad affrontare durante questa pandemia; ma non solo, la strumentazione permetterà di completare il processo di grande avanzamento tecnologico che la didattica ha subito in questi mesi, integrando le nuove tecnologie con quello che è la naturale crescita educativa, formativa e artistica delle ragazze e dei ragazzi. I 17 progetti pervenuti in regione coinvolgono complessivamente 66 scuole di musica, Assonanza, classificata prima assoluta come punteggio, include 46 di queste 66 scuole. “La pandemia ci sta mettendo a dura prova, ma la crescita culturale con il principio dell’inclusione e delle pari opportunità è da sempre al centro dell’offerta formativa delle scuole di musica” il Presidente di Assonanza Roberto Pignatti sul progetto, e continua “gli oltre 20 anni di esperienza di rete di Assonanza ci hanno insegnato che solo uniti si vince, e solo uniti si cresce. Siamo orgogliosi del lavoro svolto fin qui ed entusiasti per questo nuovo riconoscimento, che, assieme al lavoro di sinergia svolto con la Regione in questi ultimi mesi, ci ha dato la possibilità di essere uno strumento a disposizione delle Istituzioni per interpretare al meglio le problematiche dovute alla situazione di emergenza che ha messo in ginocchio anche il nostro settore negli ultimi mesi, comprendendo al meglio il ruolo della scuola in questo momento così delicato, trovando le condizioni organizzative ideali per una riapertura in sicurezza.”e conclude “Ci sentiamo di ringraziare il Presidente Stefano Bonaccini e tutti i gruppi consiliari per la sensibilità dimostrata, per aver ascoltato le nostre richieste, ma non dimentichiamo il grande lavoro di tutti gli associati, degli insegnanti, allievi e rispettive famiglie che hanno continuato ad essere uniti in una lungimirante progettualità”

