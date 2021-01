Al via le iscrizioni alle superiori, la guida sulle proposte dei 30 istituti modenesi

Una guida con tutti gli indirizzi, le articolazioni e le opportunità di studio offerti nelle scuole superiori modenesi; l’opuscolo, dal titolo “Ho finito le medie, mi piacerebbe fare…”, edizione 2021, è disponibile on line sul sito www.istruzione.provincia.modena.it.

L’obiettivo è quello di agevolare gli studenti di terza media, nel modenese sono oltre sei mila, nella scelta dell’istituto superiore da frequentare il prossimo anno scolastico; il termine delle iscrizioni on line, sul sito del ministero dell’Istruzione, è scattato, infatti, lunedì 4 gennaio e c’è tempo fino al 24 gennaio.

La guida riporta tutti gli indirizzi proposti dai piani formativi dei 30 istituti superiori; disponibili anche tutte le informazioni relative alle opportunità offerte dalla formazione professionale regionale.

«E’ una scelta importante – sottolinea Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena – per il futuro dei ragazzi, dove occorre coniugare attitudini e offerta formativa che nel territorio modenese è ampia e articolata e non a caso attrae anche numerosi studenti da fuori provincia, anche perché si integra con le esigenze del territorio e del tessuto produttivo. Ai ragazzi consigliamo di valutare con attenzione i piani di studio in base ai propri interessi e aspettative».

Come ricorda la guida, gli studenti in uscita dalla scuola media possono scegliere un liceo, un istituto tecnico o professionale di cinque anni per conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore, oppure seguire un percorso di istruzione e formazione professionale di tre anni, per conseguire una qualifica regionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo.

Dopo i saloni dell’orientamento, promossi on line nelle scorse settimane, proseguono le iniziative delle singole scuole, dove docenti e studenti forniscono informazioni, sempre on line collegandosi con i siti degli istituti, sulle caratteristiche principali del piano formativo e le opportunità professionali.

Nel territorio modenese, in base agli iscritti all’anno scolastico in corso, i ragazzi modenesi scelgono gli istituti tecnici in misura maggiore rispetto al resto del paese, come avviene anche per l’istruzione professionale; bene anche i licei, ma con percentuali inferiori rispetto al dato nazionale.

Nella guida prodotta dalla Provincia sono fornite tutte le informazioni su indirizzi e articolazioni delle proposte formative delle 30 scuole superiori modenesi.

Gli istituti professionali propongono un’ampia offerta, dall’enogastronomia all’industria ed artigianato, dalla manutenzione e assistenza tecnica ai servizi commerciali fino a quelli legati alla sanità, attivati a partire da in questo anno scolastico per rispondere alle esigenze di personale nel settore sanitario e assistenziale; poi i tecnici, articolati nei settori economico e tecnologico con vari indirizzi: amministrazione, finanza e marketing, turismo, meccanica, meccatronica ed energia, trasporti e logistica, elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, grafica e comunicazione, chimica, materiali e biotecnologie, moda, agraria, agroalimentare e agroindustria, costruzioni, ambiente e territorio.

Infine i licei con l’artistico articolato nelle arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo multimedia, grafica, scenografia; poi il liceo classico e il linguistico, il musicale con la sezione coreutica, il liceo scientifico con lo sportivo e le scienze applicate, fino al liceo delle scienze umane con l’opzione economico-sociale.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017