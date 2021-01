San Possidonio, continuano i lavori per l’ampliamento della biblioteca comunale

SAN POSSIDONIO – Continuano e sono, ormai, prossimi alla conclusione, stando a quanto riportato nella determinazione del 30/12/2020, dopo la sospensione del cantiere del luglio scorso e la successiva ripresa di settembre, i lavori di ampliamento della biblioteca comunale Irene Bernardini e, più in generale, del complesso Auditorium, biblioteca e Palestropoli di San Possidonio. I lavori attualmente in fase di compimento riguardano la manutenzione di elementi di finitura esterna dei fabbricati, come pareti e finestre, della pavimentazione di ingresso e dei fabbricati adiacenti alla biblioteca, per cui sono necessari anche lavori di pulizia. Sarà, inoltre, necessario l’utilizzo dei fondi stanziati ad inizio progetto per eventuali imprevisti a causa di nuove esigenze impiantistiche interne e organizzative esterne (pulizia aree). L’importo complessivo stanziato per l’opera di ampliamento sarà di 185 mila euro.

