Bomporto e Ravarino, prorogate le disposizioni per lo svolgimento dei mercati

BOMPORTO, RAVARINO – Attraverso le ordinanze del 12 e del 13 gennaio, i sindaci di Bomporto e Ravarino, Angelo Giovannini e Maurizia Rebecchi, hanno prorogato le disposizioni relative allo svolgimento dei mercati, allo scopo di contenere il diffondersi del virus Covid-19. I mercati toccati dalle ordinanze in questione sono: per quanto riguarda il Comune di Bomporto, il mercato del giovedì in piazza Matteotti, quello del martedì, a Sorbara, in piazza Matilde di Canossa, e quello del venerdì, a Solara, in piazza Marconi; per quanto riguarda il Comune di Ravarino, il mercato del sabato in piazza Martiri della Libertà.

Le misure già adottate e ora prorogate tramite queste ordinanze sono, invece, le seguenti:

presidio dinamico dell’area mercatale da parte degli operatori titolari di posteggio per verificare il rispetto della distanza interpersonale;

ogni operatore potrà servire un solo cliente alla volta e dovrà essere rispettato il distanziamento sociale di almeno un metro, per evitare code e sovraffollamenti;

messa a disposizione, da parte di tutti gli operatori del mercato, anche per la clientela, di sistemi di disinfezione delle mani. Gli operatori dovranno, inoltre, provvedere alla disinfezione delle mani tra un cliente e l’altro;

obbligo di utilizzare le mascherine sia per gli operatori che per la clientela;

per la vendita di generi alimentari, gli operatori dovranno attenersi a quanto stabilito nel documento “Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2”;

è consentita la vendita solo sul fronte principale dei posteggi, mentre l’accesso laterale ai banchi deve essere consentito solo agli operatori

La mancata osservanza di queste disposizioni in materia di emergenza epidemiologica sarà sanzionata ai sensi dei DPCM vigenti.

