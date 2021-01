Bomporto, un portale per ricostruire la storia locale

La storia di Bomporto sbarca sul web. Sarà presto on line www.navigantiditerra.it, un portale a contenuto libero, realizzato per ospitare materiale documentale e fotografico riguardante il territorio bomportese. Una piattaforma interattiva rivolta non solo a esperti e studiosi di storia locale, ma a tutti i cittadini, che potranno consultare, scaricare e a loro volta caricare contenuti sul sito, rendendolo ancora più ricco e completo.

Nato come enciclopedia virtuale di storia locale, il progetto, promosso dall’Ufficio Cultura del Comune di Bomporto e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, intende favorire una puntuale e ampia ricostruzione storica del territorio e della comunità bomportese, seguire la sua evoluzione nei secoli, mettendo ordine alla grande quantità di informazioni a disposizione. Per rimettere insieme le tessere del puzzle della storia serve l’aiuto di tutti e il nuovo portale vuole stimolare la partecipazione dal basso, rendendo il portale un’opera aperta e condivisa, sempre pronta ad accogliere nuovi contributi.

L’iniziativa nasce dalla volontà di dare un punto di riferimento a quanti si interessano a vario titolo di storia locale, attraverso uno strumento che possa fungere da collettore per il tanto materiale a disposizione e in parte del quale già pubblicato sul web, e rientra in un progetto più ampio di promozione del territorio.

Capofila del progetto è l’Ufficio Cultura del Comune di Bomporto che, insieme al Gruppo storici locali di Bomporto, ha il compito di gestire tutte le informazioni prima dell’inserimento, che una volta raccolte verranno organizzate sia cronologicamente che per aree tematiche.

“La nostra – spiega il Sindaco di Bomporto Angelo Giovannini – è una terra piena di storia e di storie, di personaggi e di eventi. Siamo assolutamente convinti che per costruire un domani serva conoscere e apprezzare il proprio passato. Le radici rappresentano il mondo dal quale veniamo e che ci ha resi ciò che siamo. Per questo abbiamo da subito creduto in questo progetto e, con l’aiuto del Gruppo Storici locali, sempre attenti e disponibili, siamo riusciti a realizzarlo”.

