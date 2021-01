Carpi, da giovedì lavori a S. Marino per nuove piste ciclo-pedonali

CARPI – Da giovedì 7 Gennaio, salvo imprevisti, a San Marino sono in programma lavori per completare i percorsi ciclo-pedonali della frazione.

Le attività si svolgeranno fra le 8:30 e le 18:30: in questa fascia oraria, le aree interessate rimarranno aperte al traffico veicolare o pedonale, che sarà gestito di volta in volta secondo le indicazioni impartite all’impresa e la segnaletica di cantiere presente sul posto.

In caso di maltempo o imprevisti i lavori saranno spostati al primo giorno utile successivo.

Il progetto prevede le seguenti realizzazioni: una pista ciclabile all’interno dell’area verde tra le vie Sogari e Poma; una zona con limite di velocità 30 km. orari nelle area compresa fra le vie Sogari e Boccaletti; una pista ciclabile all’interno dell’area verde tra la Strada Provinciale 468 e la traversa San Lorenzo; un attraversamento ciclopedonale con istallazione di impianto semaforico a chiamata sulla provinciale 468 all’altezza di via Boccaletti; la ristrutturazione dell’incrocio fra via Sogari e via Benetti.

Si stima che i lavori saranno ultimati a fine marzo.

