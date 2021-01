Cavezzo, spazzatura abbandonata in via Malaspina

CAVEZZO – “Via Malaspina, l’inciviltà non trova pace nemmeno a Natale” fa notare una cittadina di Cavezzo. Un cumulo di spazzatura indifferenziata è stata abbandonata infatti poco prima di Natale in una zona isolata di via Malaspina, senza cognizione e senza educazione. Sul gruppo facebook “Sei di Cavezzo se…” la rabbia degli abitanti.

