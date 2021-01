Concordia, a Santa Caterina e Fossa immondizia nei fossi. Lo sfogo dei cittadini sui social

CONCORDIA – E’ sul gruppo “Sei di Concordia se…” che si è scatenata l’ira dei cittadini contro il degrado di fossi e marciapiedi. A sollevare la questione, un utente di Santa Caterina, che ha sottolineato, in maniera colorita, come nella frazione agiscano ignoti “sporcaccioni”. Immediato l’eco di un concittadino di Fossa, che ha sua volta rimarcato la presenza di incivili nella frazione concordiese:

Ho notato purtroppo che un po’ ovunque siamo messi così, anche a Fossa.

E un sabato mattina di qualche settimana fa, da Fossa andavo verso Concordia e lungo il tragitto una signora si era fermata in mezzo alla strada per buttare via il pattume nella ciclabile.

Purtroppo non c’è più nemmeno un po’ di senso civico e pensare che andrà sempre peggio.