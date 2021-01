Concordia sulla Secchia, scivolamenti di terreno, Lista Civica interviene

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Nota del Gruppo Consigliare “Lista Civica Per Concordia” sulla cementata di recente rifatta nei pressi di Via Don Minzoni a Concordia sulla Secchia:

Nei giorni scorsi abbiamo assistito sui vari social ad una serie di segnalazioni da parte di cittadini di Concordia in merito ad alcuni scivolamenti di terreno sulla cementata di recente rifatta nei pressi di Via Don Minzoni che avevano allarmato la popolazione, anche alla luce delle recenti piene e alluvioni sul nostro territorio provinciale, eventi evidentemente non più tanto eccezionali. Come gruppo di minoranza noi di Lista civica per Concordia già prima dell’estate del 2020 con una specifica interrogazione, avevamo sollevato dubbi sulle modalità di realizzazione dell’opera e sulla capacità di mantenere stabile uno strato di terreno appoggiato sopra una cementata cosi ripida considerato anche la forza dell’acqua durante le ormai non più eccezionali piene del Secchia. In quella occasione avevamo anche segnalato l’opportunità, ad oggi ancora inascoltata, di mettere in sicurezza l’altra parte di massicciata (quella al “Mulin di Mezzo” per intenderci ), dove permane la cementata da rifare e il cantiere non è ancora partito, mentre sono state tolte le barriere di protezione, peraltro già da tempo quasi per intero crollate e lasciate in stato di assoluto abbandono (qui il rischio è che si possa scivolare lungo la cementata in assenza di ringhiere). Ora al di là della risposta fornita che almeno apparentemente dovrebbe tranquillizzare la cittadinanza in merito alla sicurezza dell’argine, due sono i motivi di insoddisfazione da parte nostra (punti che non mancheremo di inserire non appena ci sarà data la possibilità, nei prossimi consigli comunali, magari il primo in streaming ).

In primo luogo si dimostra come avevamo paventato la difficoltà di mantenere lo strato di terreno ancorato alla sottostante massicciata in cemento il che costringerà a continue necessità di intervento da parte di Aipo o da chi per esso, per il ripristino del terreno, se ad ogni piena o precipitazione questa dovesse essere la situazione. Sorge quindi spontanea una domanda: a spese di chi ? Si fa presente che la precedente massicciata, magari anche non bellissima, aveva resistito per oltre 40 anni senza che nessuno avesse dovuto tirare fuori un solo euro .

In secondo luogo la sollecitazione sulla pagina facebook del Comune, anche un po’ stizzita, ad utilizzare sito web e email del Comune per le segnalazioni dei cittadini. Niente di più giusto, ma allora però bisognerebbe che anche le risposte e le conferme di intervento arrivassero da lì e non sui social network come avvenuto anche questa volta. Ci sorge spontaneo chiederci e lo chiederemo anche nelle sedi deputate, chi ha la responsabilità di seguire le segnalazioni sui canali ufficiali e di trasmetterle agli assessori competenti o agli uffici e funzioni comunali deputate? Esiste una verifica o è possibile verificare quante richieste giungono, quante vengono evase e in che tempi? Perché a sentire molti cittadini le cose non vanno proprio benissimo, anzi, tutt’altro…

Giusto quindi sollevare ad ogni occasione l’importanza del senso di COMUNITA’ e a maggior ragione, quando il cittadino fa rilevare possibili disfunzioni o problematiche che poi possono ricadere sulla comunità. Ma poi questo senso di partecipazione non andrebbe frustrato lasciandolo inascoltato o stigmatizzato.

Infine ci permettiamo di far rilevare che non siamo assolutamente soddisfatti di come è stato lasciata la Passeggiata dei Mulini; confidiamo che l’Amministrazione Comunale che certamente non poteva opporsi alla realizzazione del cantiere, si faccia carico però di fare in modo che venga restituita ai cittadini un opera (anch’essa costata qualche euro ) di sicuro molto apprezzata e fruita; questo per il decoro del paese e per garantire spazi di mobilità assolutamente green, termine di cui ci si riempie spesso la bocca ma che poi deve mostrare anche una certa sostanza.