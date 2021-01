Fiera Ferrara, prolungata l’inchiesta. Tra gli indagati, i vertici di AeC di San Possidonio

MIRANDOLA E SAN POSSIDONIO – Sono state prorogate per altri sei mesi le indagini relative all’appalto da 5 milioni di euro, vinto dall’azienda AeC Costruzioni di San Possidonio, per la ristrutturazione, in seguito ai danni provocati dal terremoto del 2012, dei padiglioni della Fiera di Ferrara. Secondo le ipotesi d’accusa, l’appalto sarebbe stato truccato e gonfiato. Tra gli indagati a vario titolo, per corruzione, concussione, abuso d’ufficio, peculato, falsi, turbativa d’asta e truffa figurano, oltre ai vertici dell’azienda AeC (Stefano Zaccarelli e Sandro Mantovani), ex dirigenti Fiera, dirigenti di Acer che seguirono l’appalto e tecnici legati all’appalto stesso. Tra i 14 indagati compaiono, poi, con l’accusa di corruzione, l’ex sindaco di Ferrara, Tagliani, e l’ex assessore e ora consigliere comunale Pd Aldo Modonesi. Il coinvolgimento dei due sarebbe legato ad una sponsorizzazione, del valore di 12mila euro, realizzata da parte di AeC, che poi vinse l’appalto finanziato dalla Regione, in favore del Palio. Gli inquirenti sono poi in attesa dell’esito della perizia sugli stabili della Fiera per valutare il calcestruzzo utilizzato da AeC per realizzare i lavori.

