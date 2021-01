CASTELFRANCO EMILIA – E’ stato inaugurato il punto Burger King Italia di Castelfranco Emilia. Soddisfazione da parte del sindaco Giovanni Gargano che ha mostrato sulla propria pagina Facebook le foto della visita al nuovo fastfood:

“E’ un segno tangibile di speranza che, in un periodo come questo, è un’ulteriore iniezione di entusiasmo che immettiamo nel nostro Territorio guardando già al futuro.

Nuovi posti di lavoro, un nuovo servizio che va a completare questo nuovo comparto sorto in questo 2020, alle porte della nostra Città.

Grazie agli imprenditori che hanno creduto in questo Territorio e alla Dirigenza “Burger King” che hanno creduto in questa nuova sfida.

Il BURGER KING di Castelfranco Emilia è l’unico (e rimarrà l’unico) inaugurato in tutta Italia della seconda parte del 2020.

In bocca al lupo!